Healthcare
March 13, 2020 / 1:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mexico's central bank governor says spending to be hit by virus

1 Min Read

March 12 (Reuters) -

* MEXICO’S CENTRAL BANK GOVERNOR DIAZ DE LEON SAYS CORONAVIRUS HITTING GLOBAL, DOMESTIC GROWTH AS IT INTERRUPTS GLOBAL SUPPLY CHAINS, ESPECIALLY MANUFACTURING

* MEXICO’S CENTRAL BANK GOVERNOR DIAZ DE LEON SAYS SPENDING WILL BE HIT AS CONSUMERS, FIRMS ARE MORE CAUTIOUS, HITTING INVESTMENT AND CONSUMPTION

* MEXICO’S CENTRAL BANK GOVERNOR DIAZ DE LEON SAYS CORONAVIRUS PANDEMIC IS CHALLENGE FOR OPERATIONAL CONTINUITY OF FINANCIAL SYSTEM Further company coverage: (Reporting by Anthony Esposito)

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