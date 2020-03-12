BRIEF-Meyer Burger Technology FY Net Loss At CHF 39.7 Million

March 12 (Reuters) - Meyer Burger Technology AG:
* FY EBITDA OF CHF -13.5 MILLION
* FY EBIT OF CHF -28.6 MILLION
* FY NET LOSS OF CHF -39.7 MILLION
* RESOLVED TO INTRODUCE SHORT-TIME WORKING AT ITS HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (GERMANY) SITE FROM 16 MARCH 2020 ONWARDS
* MEASURE IS EXPECTED TO HELP COMPANY TO COMPENSATE FOR TEMPORARY DECLINE IN ORDERS
* BOARD OF DIRECTORS APPOINTS DR GUNTER ERFURT AS NEW CEO OF MEYER BURGER GROUP.
* HANS BRÄNDLE TO SUPPORT GUNTER ERFURT IN HANDOVER, THEN SUPPORT BOARDS UNTIL MID 2020
* CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS REMO LÜTOLF NOT TO STAND FOR RE-ELECTION AT FORTHCOMING AGM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)