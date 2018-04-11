FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 11, 2018 / 4:28 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-MGI Coutier FY Consolidated Net Income Group Share Down At 84.8 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - MGI COUTIER SA:

* FY OPERATING INCOME EUR 115.4 MILLION VERSUS EUR 115.4 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 1.02 BILLION VERSUS EUR 963.6 MILLION YEAR AGO

* DIVIDEND OF €0.30 PER SHARE ON 2017 EARNINGS, IDENTICAL TO THAT OF 2016, WILL BE PROPOSED

* FY CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 84.8 MILLION VERSUS EUR 86.4 MILLION YEAR AGO

* IN 2018, SHOULD BENEFIT FROM NEW FACILITIES ENTERING PRODUCTION AND SEE A POSITIVE IMPACT ON SALES FROM THE SITES LAUNCHED IN 2017

* THE RAYONG, THAILAND SITE WILL BECOME OPERATIONAL DURING THE FIRST HALF OF 2018

* IN BULGARIA, PROJECT HAS BEEN POSTPONED FOR 18 MONTHS

* AIMS TO REALISE SALES IN THE REGION OF €1.2 BILLION BY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.