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March 20, 2018 / 2:25 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-‍MGM Holdings Has Begun Search For New CEO For Metro Goldwyn Mayer Inc

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) -

* ‍MGM HOLDINGS INC - BOARD OF DIRECTORS HAS INITIATED A CEO TRANSITION AND BEGUN SEARCH FOR A NEW CHIEF EXECUTIVE OFFICER FOR METRO GOLDWYN MAYER INC​

* ‍MGM HOLDINGS INC - BOARD HAS TEMPORARILY FORMED AN OFFICE OF CEO TO OVERSEE COMPANY’S DAY-TO-DAY OPERATIONS DURING THIS PERIOD​

* ‍MGM HOLDINGS INC - OFFICE OF CEO WILL REPORT DIRECTLY TO BOARD AND INCLUDE A GROUP OF DIVISIONAL HEADS AND SENIOR EXECUTIVES​

* ‍MGM HOLDINGS INC - BEGUN SEARCH FOR A NEW CHIEF EXECUTIVE OFFICER FOR METRO GOLDWYN MAYER INC. TO REPLACE GARY BARBER​ Source text for Eikon:

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