Healthcare
March 11, 2020 / 7:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-MGM Resorts International Says An Individual Who Was A Guest At Mirage Has Tested Positive For Coronavirus

1 Min Read

March 11 (Reuters) - MGM Resorts International:

* MGM RESORTS INTERNATIONAL STATEMENT ON COVID-19 CASE INVOLVING GUEST AT THE MIRAGE

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - INDIVIDUAL FROM NEW YORK WHO WAS A GUEST AT MIRAGE HAS TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - MIRAGE STAFF WORKED IN COORDINATION WITH STATE HEALTH DISTRICT TO IMPLEMENT MGM RESORTS’ HEALTH & SAFETY PROTOCOL

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - DIRECTING EMPLOYEES TO FOLLOW ALL SELF-QUARANTINE REQUESTS AT THE MIRAGE

* MGM RESORTS - COORDINATING WITH SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT TO NOTIFY GUESTS, EMPLOYEES WHO MAY HAVE HAD CLOSE CONTACT WITH INFECTED INDIVIDUAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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