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March 10, 2020 / 9:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-MGM Resorts International Says Asked Employees Who Worked In Immediate Area Of Yonkers Raceway Racetrack To Self-Quarantine

1 Min Read

March 10 (Reuters) - MGM Resorts International:

* MGM RESORTS INTERNATIONAL STATEMENT ON COVID-19 CASE INVOLVING YONKERS RACEWAY AT EMPIRE CITY CASINO

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - LEARNED THAT EMPLOYEE OF STANDARDBRED OWNERS ASSOCIATION TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS BEFORE PASSING AWAY

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - YONKERS RACEWAY RACETRACK WILL BE SHUT DOWN AS OF TUESDAY AFTERNOON

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - ASKED EMPLOYEES WHO WORKED IN IMMEDIATE AREA OF YONKERS RACEWAY RACETRACK TO SELF-QUARANTINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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