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March 16, 2020 / 3:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MGM Resorts Says Will Temporarily Suspend Gaming Operations At MGM Grand Detroit

1 Min Read

March 15 (Reuters) - MGM Resorts International:

* MGM RESORTS INTERNATIONAL STATEMENT ON TEMPORARY CLOSURE OF MGM GRAND DETROIT

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - WILL TEMPORARILY SUSPEND GAMING OPERATIONS AT MGM GRAND DETROIT BY 5:00 PM EST, MARCH 16

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - ANTICIPATED THAT MGM GRAND DETROIT WILL REMAIN CLOSED FOR TWO WEEKS, AT WHICH TIME STATUS WILL BE RE-EVALUATED

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - ALL HOTEL, RESTAURANT AND BAR OPERATIONS AT MGM GRAND DETROIT WILL CEASE BY THIS TIME AS WELL Source text for Eikon: Further company coverage:

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