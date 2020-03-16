BRIEF-MGM Resorts Says Will Temporarily Suspend Gaming Operations At MGM Grand Detroit

March 15 (Reuters) - MGM Resorts International:
* MGM RESORTS INTERNATIONAL STATEMENT ON TEMPORARY CLOSURE OF MGM GRAND DETROIT
* MGM RESORTS INTERNATIONAL - WILL TEMPORARILY SUSPEND GAMING OPERATIONS AT MGM GRAND DETROIT BY 5:00 PM EST, MARCH 16
* MGM RESORTS INTERNATIONAL - ANTICIPATED THAT MGM GRAND DETROIT WILL REMAIN CLOSED FOR TWO WEEKS, AT WHICH TIME STATUS WILL BE RE-EVALUATED
* MGM RESORTS INTERNATIONAL - ALL HOTEL, RESTAURANT AND BAR OPERATIONS AT MGM GRAND DETROIT WILL CEASE BY THIS TIME AS WELL Source text for Eikon: Further company coverage: