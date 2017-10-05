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BRIEF-MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING
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#Market News
October 5, 2017 / 2:44 PM / 15 days ago

BRIEF-MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - Michael Kors Holdings Ltd:

* MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

* ‍NOTES WILL BE ISSUED TO FINANCE, IN PART, CO‘S PENDING ACQUISITION OF JIMMY CHOO PLC

* ‍PROCEEDS OF NOTES WILL BE HELD IN ESCROW UNTIL IMMEDIATELY PRIOR TO CONSUMMATION OF ACQUISITION​

* ‍MICHAEL KORS (USA) INC, A UNIT OF CO, INTENDS TO COMMENCE AN OFFERING OF SENIOR NOTES​

* ‍NOTES WILL BE SENIOR UNSECURED NOTES AND WILL BE GUARANTEED BY COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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