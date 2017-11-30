BRIEF-Michaels Companies Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.44

Nov 30 (Reuters) - Michaels Companies Inc:
* THE MICHAELS COMPANIES REPORTS RECORD THIRD QUARTER SALES AND EARNINGS PER SHARE
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS TOTAL MERCHANDISE INVENTORY AT END OF Q3 WAS $1,404.2 MILLION COMPARED TO $1,394.1 MILLION IN Q3 OF FISCAL 2016
* SAYS QTRLY NET SALES INCLUSIVE OF AN ESTIMATED $10 MILLION IN LOST SALES RELATED TO HURRICANES HARVEY AND IRMA
* SEES FISCAL 2017 COMPARABLE STORE SALES TO INCREASE 0.6% TO 0.9%, OR 0.4% TO 0.7% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS
* SEES FISCAL 2017 CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY $120 MILLION
* SEES FISCAL 2017 TOTAL NET SALES GROWTH OF 2.9% TO 3.2% INCLUDING IMPACT OF 53RD WEEK, WHICH IS PLANNED TO BE ABOUT $80 MILLION
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.14 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: