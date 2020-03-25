Healthcare
March 25, 2020 / 7:59 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Michelmersh Brick Says Prudent To Defer Any Dividend Payments

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Michelmersh Brick Holdings PLC:

* MICHELMERSH BRICK - UPDATE RE. COVID-19

* MICHELMERSH BRICK HOLDINGS PLC - DELIVERIES AT ALL OF GROUP’S PLANTS WILL BE SUSPENDED DURING GOVERNMENT THREE-WEEK REVIEW PERIOD.

* MICHELMERSH BRICK HOLDINGS PLC - SINCE START OF 2020 AND UP UNTIL 24(TH) MARCH, GROUP HAS BEEN TRADING IN LINE WITH BOARD EXPECTATIONS.

* MICHELMERSH BRICK HOLDINGS PLC - PRUDENT TO DEFER ANY DIVIDEND PAYMENTS UNTIL IT IS CONFIDENT THAT NORMAL BUSINESS HAS RESUMED ACROSS ITS SECTOR

* MICHELMERSH BRICK HOLDINGS PLC - PREVIOUSLY PUBLISHED MARKET EXPECTATIONS SHOULD BE DISREGARDED. Source text for Eikon: Further company coverage:

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