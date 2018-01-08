BRIEF-Micro Focus Inlt H1 revenue rises 80 pct after HPE deal

Jan 8 (Reuters) - Micro Focus International Plc:
* REPORTED REVENUES IN SIX MONTHS TO 31 OCTOBER 2017 WERE $1,234.5M, $549.8M (80.3%) HIGHER THAN PRIOR PERIOD REPORTED REVENUES ($684.7M), WITH HPE SOFTWARE CONTRIBUTING $569.8M AND $664.7M COMING FROM EXISTING MICRO FOCUS AND SUSE PRODUCT PORTFOLIOS
* ON A CCY BASIS EXISTING MICRO FOCUS DECLINED BY 2.7% (2016: CCY $683.0M)
* PROFIT FOR PERIOD INCREASED BY $16.0M TO $106.6M (2016: $90.6M)
* WE ANTICIPATE REVENUES FOR GROUP FOR TWELVE MONTHS ENDING 31 OCTOBER 2018 WILL DECLINE BY 2% TO 4% WHEN COMPARED TO PRO-FORMA REVENUES FOR 12 MONTHS ENDED 31 OCTOBER 2017 OF $4,226.7M Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By London Bureau)