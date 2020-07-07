BRIEF-Micro Focus International Recorded HY Goodwill Impairment Charge Of $922.2 Mln

July 7 (Reuters) - Micro Focus International PLC:
* RECORDED A GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE OF $922.2M IN PERIOD (30 APRIL 2019: $NIL)
* GENERATED HY STATUTORY OPERATING LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS OF $906.7M (30 APRIL 2019: OPERATING PROFIT OF $32.6M
* BOARD’S INTENTION TO PROPOSE A FINAL DIVIDEND IN RELATION TO CURRENT FINANCIAL YEAR TO EXTENT IT IS PRUDENT TO DO SO
* OUR CURRENT ASSUMPTION IS MACRO-ECONOMIC CONDITIONS ARE UNLIKELY TO IMPROVE IN SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR
* CONTINUE TO BELIEVE IT APPROPRIATE TO BE PREPARED FOR FURTHER DISRUPTION TO OUR NEW SALES ACTIVITY AND TIMING PRESSURE ON RENEWALS Source text for Eikon: Further company coverage: