Healthcare
July 7, 2020 / 6:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Micro Focus International Recorded HY Goodwill Impairment Charge Of $922.2 Mln

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July 7 (Reuters) - Micro Focus International PLC:

* H1 REVENUE 1.454 BILLION USD

* RECORDED A GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE OF $922.2M IN PERIOD (30 APRIL 2019: $NIL)

* GENERATED HY STATUTORY OPERATING LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS OF $906.7M (30 APRIL 2019: OPERATING PROFIT OF $32.6M

* BOARD’S INTENTION TO PROPOSE A FINAL DIVIDEND IN RELATION TO CURRENT FINANCIAL YEAR TO EXTENT IT IS PRUDENT TO DO SO

* OUR CURRENT ASSUMPTION IS MACRO-ECONOMIC CONDITIONS ARE UNLIKELY TO IMPROVE IN SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR

* CONTINUE TO BELIEVE IT APPROPRIATE TO BE PREPARED FOR FURTHER DISRUPTION TO OUR NEW SALES ACTIVITY AND TIMING PRESSURE ON RENEWALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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