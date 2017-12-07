FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Micron Technology Says CEO Sanjay Mehrotra's FY 2017 Total Compensation Was $15.4 Mln
Sections
Featured
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
The Wider Image
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Future Of Money
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Wind-whipped blazes force mass evacuations
California wildfires
Wind-whipped blazes force mass evacuations
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 7, 2017 / 6:13 PM / in an hour

BRIEF-Micron Technology Says CEO Sanjay Mehrotra's FY 2017 Total Compensation Was $15.4 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Micron Technology Inc:

* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS CEO SANJAY MEHROTRA‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $15.4 MILLION - SEC FILING

* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS FORMER CEO D. MARK DURCAN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $15.7 MILLION VERSUS $5.6 MILLION IN FY 2016

* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS FORMER CEO D. MARK DURCAN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDED $9.5 MILLION OF STOCK AWARDS

* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS CEO SANJAY MEHROTRA'S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDED $6.9 MILLION OF STOCK AWARDS Source text: (bit.ly/2AB8qIc) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.