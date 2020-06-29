Healthcare
June 29, 2020 / 8:54 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Micron Technology Says Sees Long-Term Dram Industry Bit Demand CAGR In Mid-To-High Teens

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Micron Technology Inc:

* MICRON TECHNOLOGY SAYS SEES LONG-TERM DRAM INDUSTRY BIT DEMAND CAGR IN MID-TO-HIGH TEENS - PRESENTATION

* MICRON TECHNOLOGY INC - SEES LONG-TERM NAND INDUSTRY BIT DEMAND CAGR IN 30% RANGE

* MICRON TECHNOLOGY - EXPECTS 2HCY20 DATA CENTER OUTLOOK TO BE HEALTHY, SMARTPHONE & CONSUMER END-UNIT SALES TO IMPROVE

* MICRON TECHNOLOGY -SEES NEW GAMING CONSOLES WILL DRIVE DRAM & NAND DEMAND IN 2HCY20

* MICRON TECHNOLOGY - COVID-19 IMPACT TO PRODUCTION EARLY IN Q3 WAS LIMITED TO BACK-END ASSEMBLY AND TEST SITES IN MUAR & PENANG, MALAYSIA

* MICRON TECHNOLOGY - SEES GOOD PROGRESS ON SECOND-GEN RG & ON TRACK FOR MEANINGFUL RG NAND OUTPUT BY END OF CY20

* MICRON TECHNOLOGY - ALL PRODUCTION FACILITIES ARE OPERATING NORMALLY AT THIS TIME

* MICRON TECHNOLOGY - SEE LIMITED SHORT-TERM VISIBILITY DUE TO COVID-19, MACRO & TRADE, CUSTOMER INVENTORY CHANGES, & RECENT RESTRICTIONS ON HUAWEI Source text (bit.ly/2VwslS9) Further company coverage:

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