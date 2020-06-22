Healthcare
June 22, 2020 / 10:44 AM / a few seconds ago

BRIEF-Microport Scientific Says Co Is Considering A Proposed Placing

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Microport Scientific Corp:

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP- CO IS CONSIDERING TO APPOINT ONE OR MORE PLACING AGENTS IN A PROPOSED PLACING

* MICROPORT SCIENTIFIC- PURSUANT TO PROPOSED PLACING, CERTAIN NUMBER OF NEW ORDINARY SHARES TO BE ISSUED BY CO TO RAISE ABOUT USD200 MILLION

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP - EXPECTS REVENUE OF GROUP WILL CONTINUE TO IMPROVE IN SECOND HALF OF 2020

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP - FOR FIVE MONTHS RECORDED A DECREASE IN RANGE OF 20% TO 25% IN REVENUE

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP- GROUP’S PERFORMANCE IN 2020 WILL BE LARGELY IN LINE WITH THAT IN 2019

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP- GROUP’S INTERNATIONAL BUSINESS IN CERTAIN SEGMENTS MAY UNDERGO A DECLINE IN REVENUE FOR FY

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP - REVENUE IN Q2 OF 2020 HAS IMPROVED WHEN COMPARED TO THAT IN Q1 Source text for Eikon: Further company coverage:

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