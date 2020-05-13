Healthcare
May 13, 2020 / 3:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Microport Scientific Says Hopeway Biotech & Investors To Contribute New Capital

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Microport Scientific Corp:

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP- HOPEWAY BIOTECH & INVESTORS TO CONTRIBUTE NEW CAPITAL TO SUZHOU MICROPORT ORTHOPEDIC SCIENTIFIC (GROUP)

* MICROPORT SCIENTIFIC - MICROPORT (SHANGHAI) MEDTECH INVESTMENT CO TO EXTEND LOAN OF RMB55.2 MILLION TO HOPEWAY BIOTECH

* MICROPORT SCIENTIFIC CORP - HOPEWAY BIOTECH & INVESTORS TO CONTRIBUTE IN AGGREGATE RMB580 MILLION TO CAPITAL OF SUZHOU MICROPORT ORTHOPEDIC SCIENTIFIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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