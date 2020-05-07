Healthcare
May 7, 2020 / 6:59 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Microsaic Systems Says Difficult To Forecast Potential Demand For Co's Products For FY

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Microsaic Systems PLC:

* COVID-19 UPDATE

* ON 1 APRIL, COMPANY IMPLEMENTED A TEMPORARY 20% REDUCTION IN PAY FOR ALL EMPLOYEES AND DIRECTORS

* SMALL NUMBER OF EMPLOYEES WERE FURLOUGHED UNDER UK GOVERNMENT JOB RETENTION SCHEME

* DISTRIBUTION & OEM CHANNELS BEEN UNABLE TO OPERATE NORMALLY DUE TO INTERNATIONAL LOCKDOWN RESTRICTIONS IN PLACE IN MANY COUNTRIES

* DIFFICULT TO HAVE FORWARD VISIBILITY ON POTENTIAL DEMAND FOR MICROSAIC’S PRODUCTS FOR CURRENT FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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