BRIEF-Microsoft Says Formation Of Two New Engineering Teams

March 29 (Reuters) - Microsoft Corp:
* MICROSOFT - RAJESH JHA WILL LEAD A NEW TEAM FOCUSED ON EXPERIENCES & DEVICES; SCOTT GUTHRIE WILL LEAD A NEW TEAM FOCUSED ON CLOUD + AI PLATFORM
* MICROSOFT - FORMATION OF TWO NEW ENGINEERING TEAMS
* MICROSOFT - INVESTING IN STRATEGIES, TOOLS FOR DETECTING & ADDRESSING BIAS IN AI SYSTEMS & IMPLEMENTING NEW REQUIREMENTS ESTABLISHED BY GDPR
* MICROSOFT - JASON ZANDER IS BEING PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT, AZURE, AND WILL LEAD THE TEAM
* MICROSOFT - TERRY MYERSON WILL LEAVE CO Source text: (bit.ly/2E4xg0U) Further company coverage: