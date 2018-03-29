FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 29, 2018 / 3:17 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Microsoft Says Formation Of Two New Engineering Teams

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Microsoft Corp:

* MICROSOFT - RAJESH JHA WILL LEAD A NEW TEAM FOCUSED ON EXPERIENCES & DEVICES; SCOTT GUTHRIE WILL LEAD A NEW TEAM FOCUSED ON CLOUD + AI PLATFORM

* MICROSOFT - FORMATION OF TWO NEW ENGINEERING TEAMS

* MICROSOFT - INVESTING IN STRATEGIES, TOOLS FOR DETECTING & ADDRESSING BIAS IN AI SYSTEMS & IMPLEMENTING NEW REQUIREMENTS ESTABLISHED BY GDPR

* MICROSOFT - JASON ZANDER IS BEING PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT, AZURE, AND WILL LEAD THE TEAM

* MICROSOFT - TERRY MYERSON WILL LEAVE CO Source text: (bit.ly/2E4xg0U) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.