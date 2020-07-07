Healthcare
July 7, 2020 / 4:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Microsoft Takes Legal Action Against Covid-19-Related Cybercrime - Blog

1 Min Read

July 7 (Reuters) - Microsoft Corp:

* MICROSOFT TAKES LEGAL ACTION AGAINST COVID-19-RELATED CYBERCRIME - BLOG

* MICROSOFT SAYS CIVIL CASE RESULTED IN COURT ORDER ALLOWING CO TO SEIZE CONTROL OF KEY DOMAINS IN CRIMINALS’ INFRASTRUCTURE - BLOG

* MICROSOFT SAYS RECENTLY, CO OBSERVED RENEWED ATTEMPTS BY CRIMINALS, USING COVID-19-RELATED LURES IN PHISHING EMAILS TO TARGET VICTIMS- BLOG

* MICROSOFT WORKED TO DISRUPT CYBERCRIMINALS TAKING ADVANTAGE OF COVID-19 TO DEFRAUD CUSTOMERS IN 62 COUNTRIES AROUND WORLD- BLOG Source text : [ID:bit.ly/38EvvbN] Further company coverage:

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