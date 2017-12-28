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#Market News
December 28, 2017 / 9:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mid-Con Energy Partners Announces Sale Of Southern Oklahoma Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Mid-Con Energy Partners Lp:

* MID-CON ENERGY PARTNERS, LP ANNOUNCES SALE OF SOUTHERN OKLAHOMA ASSETS AND HIRING OF FINANCIAL ADVISOR

* MID-CON ENERGY PARTNERS LP - DEAL FOR $22.0 MILLION

* MID-CON ENERGY PARTNERS LP - ‍ HIRED SAGENT ADVISORS TO ASSIST IT IN EXPLORING VARIOUS FINANCING AND STRATEGIC ALTERNATIVES IN MARKETPLACE​

* MID-CON ENERGY PARTNERS LP - SOLD OIL AND NATURAL GAS ASSETS WITHIN SOUTHERN OKLAHOMA CORE AREA TO EXPONENT ENERGY III LLC

* MID-CON ENERGY - DUE TO CLOSING OF SALE, PREVIOUSLY DISCLOSED WAIVER GOT BY PARTNERSHIP EXTENDED, BORROWING BASE TEMPORARILY AMENDED TO $115 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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