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March 5, 2018 / 8:56 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Mid Europa Buys Majority Stake In Medigroup From Blue Sea Capital

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) -

* PRIVATE EQUITY FIRM MID EUROPA SAYS ACQUIRES MAJORITY STAKE IN MEDIGROUP FROM BLUE SEA CAPITAL; TERMS NOT DISCLOSED

* BLUE SEA CAPITAL, WILL RETAIN A 45 PCT STAKE IN THE COMPANY. THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY COMPETITION CLEARANCE AND IS EXPECTED TO CLOSE IN Q2 2018.

* MEDIGROUP IS THE LEADING PRIVATE HEALTHCARE PROVIDER IN SERBIA WITH 13 FACILITIES ACROSS KEY CITIES, PROVIDING INPATIENT, OUTPATIENT, LAB, IVF, OPHTHALMOLOGY AND COSMETOLOGY SERVICES. Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Simon Jessop)

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