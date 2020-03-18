BRIEF-Miji International Posts Net Profit For Year Rmb19.9 Mln Vs Rmb23.7 Mln

March 18 (Reuters) - Miji International Holdings Ltd :
* NET PROFIT FOR YEAR RMB19.9 MILLION VERSUS RMB23.7 MILLION
* EXPECTS COVID-19 OUTBREAK MAY HAVE ADVERSE IMPACT TO FINANCIAL PERFORMANCE OF GROUP FOR SIX MONTHS ENDING 30 JUNE 2020
* MANAGEMENT IS YET TO BE ABLE TO ESTIMATE OVERALL COVID IMPACT TO FINANCIAL PERFORMANCE AND POSITION OF GROUP
* GROUP’S PRODUCTION VOLUME AND CUSTOMER DEMAND FOR FIRST HALF OF 2020 MAY ALSO DECLINE DUE TO CORONAVIRUS
* GROUP EXPERIENCED DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS FROM ITS SUPPLIERS
* OUTBREAK OF COVID-19 SIGNIFICANTLY REDUCED CONSUMER SPENDING, HENCE, RETAIL SALES OF CONSUMER GOODS ADVERSELY AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage: