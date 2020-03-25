Healthcare
March 25, 2020 / 5:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Miko FY Net Profit Of The Group Down At EUR 6.8 Million

1 Min Read

March 25 (Reuters) - MIKO NV:

* FY NET PROFIT OF THE GROUP EUR 6.8 MILLION VERSUS EUR 9.4 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 224.6 MILLION VERSUS EUR 209.9 MILLION YEAR AGO

* FY COMPREHENSIVE INCOME EUR 8.3 MILLION VERSUS EUR 7.7 MILLION YEAR AGO

* FY EBIT EUR 12.2 MILLION VERSUS EUR 13.8 MILLION YEAR AGO

* CORONAVIRUS WILL HAVE AN IMMEDIATE IMPACT ON COFFEE SERVICE BUSINESS

* PROPOSING NOT TO PAY ANY DIVIDEND RELATING TO ACCOUNTING YEAR 2019 DUE TO CORONAVIRUS IMPACT Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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