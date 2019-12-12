Switzerland Market Report
December 12, 2019 / 6:10 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Mikron Holding Sees Negative Tax Effects To Reduce FY Profit After Taxes

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - MIKRON HOLDING AG:

* CONTINUES TO EXPECT HIGHER SALES FOR 2019 AS A WHOLE THAN FOR 2018 AND EBIT AT PREVIOUS YEAR’S LEVEL

* NEGATIVE TAX EFFECTS, HOWEVER, WILL SIGNIFICANTLY REDUCE PROFIT AFTER TAXES IN 2019

* DOES NOT ANTICIPATE A SHORT-TERM RECOVERY IN AUTOMOTIVE INDUSTRY AND IN OPERATING RESULTS OF COMPANIES CONCERNED

* CAPITALIZED TAX LOSS CARRYFORWARDS MAY ALSO HAVE TO BE PARTIALLY WRITTEN DOWN IN 2019 FINANCIAL STATEMENTS

* TAX EFFECTS WILL SIGNIFICANTLY REDUCE PROFIT AFTER TAXES COMPARED WITH PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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