Switzerland Market Report
November 19, 2019 / 7:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mikron Reduces Capacity, Cuts Jobs At Agno Site

1 Min Read

Nov 19 (Reuters) - MIKRON HOLDING AG:

* REDUCES MACHINING CAPACITY AT AGNO SITE

* EXPECTING SALES FOR 2019 FINANCIAL YEAR TO BE HIGHER THAN IN 2018 WITH EBIT REMAINING AT SAME LEVEL AS IN 2018

* AROUND 25 JOBS WILL BE CUT

* OBLIGED TO REDUCE ITS HEADCOUNT AT MIKRON SA AGNO FROM CURRENT 370

* REACTING TO DECLINING DEMAND FOR MACHINES FROM AUTOMOTIVE INDUSTRY IN PARTICULAR AND IS REDUCING CAPACITY IN MIKRON MACHINING DIVISION AT AGNO SITE

* TWO OTHER DIVISIONS - MIKRON TOOL AND MIKRON AUTOMATION - ARE ALSO NOT AFFECTED

* MEASURE DOES NOT AFFECT INNOVATION PROJECTS AND MIKRON MACHINING DIVISION’S SERVICE BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below