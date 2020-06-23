Healthcare
June 23, 2020 / 12:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Millendo Therapeutics Provides Corporate And Pipeline Update

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Millendo Therapeutics Inc:

* MILLENDO THERAPEUTICS PROVIDES CORPORATE AND PIPELINE UPDATE

* MILLENDO THERAPEUTICS-MLE-301, A SELECTIVE NEUROKININ 3 RECEPTOR (NK3R) ANTAGONIST, ADVANCING WITH FIRST-IN-HUMAN TRIALS EXPECTED TO INITIATE IN 3Q20

* MILLENDO THERAPEUTICS INC - FURTHER INVESTMENT IN NEVANIMIBE FOR CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA (CAH) NOT PLANNED FOLLOWING INTERIM DATA REVIEW

* MILLENDO THERAPEUTICS INC - STRATEGIC EVALUATION IN PLACE TO DETERMINE FUTURE CORPORATE STRATEGY

* MILLENDO THERAPEUTICS INC - FINISHED Q1 2020 WITH $58.9 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH Source text for Eikon: Further company coverage:

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