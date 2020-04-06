Healthcare
April 6, 2020 / 11:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Millendo Therapeutics To Discontinue Livoletide Program In PWS

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Millendo Therapeutics Inc:

* MILLENDO THERAPEUTICS ANNOUNCES TOPLINE RESULTS FOR PIVOTAL PHASE 2B STUDY OF LIVOLETIDE IN PATIENTS WITH PRADER-WILLI SYNDROME (PWS)

* MILLENDO THERAPEUTICS INC - TO DISCONTINUE LIVOLETIDE PROGRAM IN PWS AND FOCUS ON DEVELOPMENT OF PIPELINE ASSETS NEVANIMIBE AND MLE-301

* MILLENDO THERAPEUTICS - LIVOLETIDE DID NOT ACHIEVE STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN PRIMARY ENDPOINT OF CHANGE IN HYPERPHAGIA, FOOD-RELATED BEHAVIORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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