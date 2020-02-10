BRIEF-Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Says FY Profit Attributable NZ$49.7 Mln

Feb 10 (Reuters) - Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE NZ$49.7 MILLION VERSUS NZ$49.4 MILLION
* RECENT TRAVEL ISSUES FROM CORONAVIRUS WILL IMPACT Q1 OPERATIONS & RESULTS
* RESOLVED TO DECLARE A FULLY IMPUTED DIVIDEND OF 7.5 CENTS PER SHARE
* EXPECTS CO’S LAND DEVELOPMENT OPERATIONS TO DELIVER POSITIVE CONTRIBUTIONS TO BOTTOM LINE IN FY
* CANCELLATIONS FROM CHINESE OPERATORS TO RESULT IN REVENUE LOSS BETWEEN NZ$2 MILLION & NZ$3 MILLION FOR FUTURE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: