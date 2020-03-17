Healthcare
March 17, 2020 / 8:37 PM / a few seconds ago

BRIEF-Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Sees H1 Hotel Revenue Loss About NZ$24 MLN

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd:

* MCK WAS NOW FORECASTING THAT LEVEL OF HOTEL REVENUE LOSS FOR FIRST HALF OF 2020 WOULD BE ABOUT NZ$24 MILLION

* RECEIVED CONFIRMATION FROM INSURERS ON TUESDAY THAT THESE LOSSES ARE NOT COVERED

* IF CURRENT TRADING PATTERNS CONTINUE IN H2, SEES 2020 FY RESULT FOR HOTEL OPERATIONS WOULD RUN AT LOSS

* MCK HAS SUSPENDED ANY PROFIT GUIDANCE FOR 2020 INDEFINITELY WITH IMMEDIATE EFFECT

* CONFIRMED DIVIDEND ANNOUNCED ON 10 FEB (7.5 CENTS PER SHARE) WOULD BE PAID IN MAY AS ANNOUNCED

* CO’S HOTEL RESTAURANTS AND BARS WILL EITHER CLOSE OR OPERATE UNDER REDUCED HOURS IN NEAR FUTURE

* “THERE WILL BE REDUCED HOURS, THERE WILL BE JOB LOSSES” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below