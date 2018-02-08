BRIEF-Millennium & Copthorne Says 2017 Revenue Rose 8.9 Pct

Feb 8 (Reuters) - Millennium & Copthorne Hotels Plc:
* EXPECTS TO MAKE SIGNIFICANT CAPITAL INVESTMENT FOR TRANSFORMATION TO REPOSITIONING OF HOTELS
* RECOMMENDS A FINAL ORDINARY DIVIDEND OF 4.42P PER SHARE (2016: 5.66P)
* IN FIRST 31 DAYS OF TRADING IN 2018, GROUP REVPAR IN CONSTANT CURRENCY INCREASED BY 3.6%
* AT 31 DECEMBER 2017, GROUP HAD NET DEBT OF £650M (DEC 2016: NET DEBT £707M)
* “CONCERNS ABOUT BREXIT HAVE AFFECTED OUR UK HOTELS ESP IN LONDON, WHERE THERE WERE ALREADY PRESSURES ON LABOUR COSTS” Source text for Eikon: Further company coverage: