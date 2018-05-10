FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 10, 2018 / 12:18 PM / in 2 hours

BRIEF-Mimedx Comments On Matters Related To Former Va Employees

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - MiMedx Group Inc:

* MIMEDX COMMENTS ON MATTERS RELATED TO FORMER VA EMPLOYEES

* MIMEDX GROUP INC - COMMENTED ON INDICTMENT FILED IN COURT AGAINST INDIVIDUALS PREVIOUSLY EMPLOYED BY DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS

* MIMEDX GROUP - CO MAINTAINS COMPLIANCE PROGRAM THAT MONITORS ACTIVITIES OF SALES REPRESENTATIVES

* MIMEDX GROUP INC - ON OCCASION, CO ENGAGES PROVIDERS TO PERFORM SERVICES ON BEHALF, SUCH AS PROVIDING SCIENTIFIC & CLINICAL EDUCATION PRESENTATIONS

* MIMEDX GROUP - MIMEDX POLICY REQUIRES SPEAKERS TO ATTEST TO RECEIPT OF ANY REQUIRED AUTHORIZATION FROM INSTITUTIONS TO SPEAK ON CO’S BEHALF

* MIMEDX GROUP - ON PREVIOUS OCCASIONS, MIMEDX INFORMED SHAREHOLDERS IT HAS BEEN PROACTIVE IN PROVIDING DATA TO VA OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

* MIMEDX GROUP - CO PROVIDED DATA TO VA OFFICE RELATIVE TO CONCERNS WITH CERTAIN TERMINATED EMPLOYEES POSSIBLY NOT FOLLOWING VA RULES & REGULATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.