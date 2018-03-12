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March 12, 2018 / 11:46 AM / in 21 hours

BRIEF-Minerva Neurosciences Reports Fiscal 2017 Fourth Quarter And Year End Financial Results

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Minerva Neurosciences Inc:

* MINERVA NEUROSCIENCES REPORTS FISCAL 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR END FINANCIAL RESULTS AND BUSINESS UPDATES

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.00

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.38 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* MINERVA NEUROSCIENCES - SEES EXISTING CASH & CASH EQUIVALENTS WILL BE SUFFICIENT TO MEET ANTICIPATED CAPITAL REQUIREMENTS FOR AT LEAST NEXT 12 MONTHS

* MINERVA NEUROSCIENCES - CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES AS OF DECEMBER 31, 2017 WERE ABOUT $133.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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