Healthcare
June 9, 2020 / 12:16 PM / in 2 hours

BRIEF-Minor International Sees Further Recovery In June & Remainder Of Year As Hotels Continue To Reopen

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Minor International PCL:

* SINCE MID-MAY, GROUP STARTED TO SEE GRADUAL RECOVERY IN BUSINESS TRENDS AS MANY COUNTRIES INITIATE LOCKDOWN EASING

* SEES FURTHER RECOVERY IN JUNE & REMAINDER OF YEAR AS HOTELS CONTINUE TO REOPEN

* OPERATIONAL PERFORMANCE CONTINUED TO BE VERY ADVERSELY AFFECTED FROM 31 MARCH TO 31 MAY

* SALES IMPROVEMENT BEGAN TO BE SEEN IN SECOND HALF OF MAY, AFTER RE-OPENING OF SOME OF GROUP’S HOTELS, DINE-IN SERVICES

* NEGOTIATIONS WITH LANDLORDS TAKING PLACE GLOBALLY, INCLUDING IN EUROPE & FOR RESTAURANT OUTLETS, TO REDUCE/SUSPEND RENT PAYMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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