BRIEF-Mirbud FY Net Profit Up At 28.1 Mln Zlotys

April 27 (Reuters) - Mirbud SA:
* FY NET PROFIT 28.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 24.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY REVENUE 949.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.14 BILLION ZLOTYS YEAR AGO
* ON CORONAVIRUS: SEES POSSIBLE NEGATIVE IMPACT OF PANDEMIC ON CO’S AND GROUP’S FIN RESULTS IN SHORT TERM
* ON CORONAVIRUS: EXPO MAZURY AND MARYWILSKA 44 UNITS ARE RECORDING SIGNIFICANT DROP LEASE REVENUE
* ON CORONAVIRUS: GROUP’S FINANCIAL SITUATION IS STABLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)