Healthcare
April 27, 2020 / 6:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mirbud FY Net Profit Up At 28.1 Mln Zlotys

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Mirbud SA:

* FY NET PROFIT 28.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 24.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE 949.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.14 BILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: SEES POSSIBLE NEGATIVE IMPACT OF PANDEMIC ON CO’S AND GROUP’S FIN RESULTS IN SHORT TERM

* ON CORONAVIRUS: EXPO MAZURY AND MARYWILSKA 44 UNITS ARE RECORDING SIGNIFICANT DROP LEASE REVENUE

* ON CORONAVIRUS: GROUP’S FINANCIAL SITUATION IS STABLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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