Healthcare
May 7, 2020 / 9:40 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mirum Pharmaceuticals Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Mirum Pharmaceuticals Inc:

* MIRUM PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATES

* MIRUM PHARMACEUTICALS INC - CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS BALANCE OF $166.1 MILLION

* MIRUM PHARMACEUTICALS - WITHDRAWING PREVIOUS GUIDANCE REGARDING TIMING OF INITIATION & ENROLLMENT OF ONGOING & PLANNED MARALIXIBAT & VOLIXIBAT STUDIES

* MIRUM PHARMACEUTICALS INC - PLANNED TIMELINE FOR SUBMISSION OF ITS NDA FOR MARALIXIBAT IN ALGS HAS NOT BEEN IMPACTED

* MIRUM PHARMACEUTICALS - CONTINUES TO COLLECT DATA IN INDIGO STUDY, IN WHICH PFIC2 PATIENTS HAVE BEEN TREATED WITH MARALIXIBAT FOR MORE THAN 5 YEARS

* MIRUM PHARMACEUTICALS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.86 Source text for Eikon: Further company coverage:

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