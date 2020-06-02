Healthcare
June 2, 2020 / 12:52 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Mirum’S Maralixibat Shows Transplant-Free Survival For Pediatric Patients With Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Mirum Pharmaceuticals Inc:

* MIRUM’S MARALIXIBAT DEMONSTRATES TRANSPLANT-FREE SURVIVAL FOR PEDIATRIC PATIENTS WITH PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASIS

* MIRUM PHARMACEUTICALS INC - MARALIXIBAT-TREATED PATIENTS ACHIEVING SERUM BILE ACID CONTROL HAVE FIVE-YEAR NATIVE LIVER SURVIVAL AFTER TREATMENT

* MIRUM PHARMACEUTICALS- DATA DEMONSTRATE MARALIXIBAT LEADS TO NORMALIZATION, REDUCTIONS OF LIVER ENZYMES, REDUCED PRURITUS, AND IMPROVED GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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