Healthcare
March 27, 2020 / 5:31 PM / in an hour

BRIEF-Mission Group Says Not Providing Guidance Currently, Places Dividend Under Review

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Mission Group:

* COVID-19 UPDATE

* IN SHORT-TERM, RECOGNISE DEVELOPING IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMIES WILL RESULT IN SOME INEVITABLE DISRUPTION TO CLIENT DEMAND

* GROUP IS NOT PROVIDING GUIDANCE AT CURRENT TIME.

* PLACED FINAL DIVIDEND FOR LAST FINANCIAL YEAR DUE FOR PAYMENT IN JULY 2020 UNDER REVIEW

* TAKEN SEVERAL MEASURES TO CONSERVE CASH IN SHORT-TERM.

* ALL BOARD MEMBERS HAVE ALSO VOLUNTARILY REDUCED THEIR SALARIES FOR CURRENT FINANCIAL YEAR

* THERE REMAINS NO CHANGE TO GUIDANCE PREVIOUSLY GIVEN FOR ANNUAL RESULTS

* CLEAR THAT IMPACT OF VIRUS WILL BE MATERIAL AND AS SUCH GROUP IS NOT PROVIDING GUIDANCE AT CURRENT TIME Source text for Eikon:

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