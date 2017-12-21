FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 21, 2017 / 12:32 PM / 5 days ago

BRIEF-Mitcham Industries and Mitsubishi Heavy Industries Enter Series Of Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Mitsubishi Heavy Industries Ltd:

* MITCHAM INDUSTRIES INC - CO, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES HAVE ENTERED INTO SERIES OF AGREEMENTS

* MITCHAM INDUSTRIES INC -AS PER DEAL, MITSUBISHI WILL INVEST $4.0 MILLION IN MITCHAM‘S 9.00% SERIES A CUMULATIVE PREFERRED STOCK

* MITCHAM INDUSTRIES-TO USE PROCEEDS FROM DEAL TO BUY INTELLECTUAL PROPERTY, RELATED ASSETS FROM BANKRUPTCY ESTATE OF HYDROSCIENCE TECHNOLOGY

* MITCHAM INDUSTRIES-CO, MITSUBISHI ALSO ENTERED INTO DEAL WHEREBY CO TO PROVIDE SUPPORT,MAINTENANCE SERVICES TO MITSUBISHI RELATED TO MARINE EQUIPMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.