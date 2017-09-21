FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mitchells & Butlers says 51-weeks ‍total sales up by 2.9 pct
Sections
Featured
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
Nursing shortage strains U.S. hospitals
Nursing shortage strains U.S. hospitals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
September 21, 2017 / 6:17 AM / a month ago

BRIEF-Mitchells & Butlers says 51-weeks ‍total sales up by 2.9 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - MITCHELLS & BUTLERS PLC:

* AS PREVIOUSLY ADVISED, MARGINS FOR FULL YEAR WILL BE BELOW LAST YEAR DUE TO INFLATIONARY COST PRESSURES

* HAVE OPENED 13 NEW SITES AND COMPLETED 236 CONVERSIONS AND REMODELS IN FINANCIAL YEAR TO DATE

* MARKET HAS BEEN MORE CHALLENGING IN RECENT WEEKS, PARTICULARLY GIVEN POOR WEATHER THIS YEAR WHICH SPECIFICALLY IMPACTED DRINK SALES​

* ‍TOTAL SALES HAVE INCREASED BY 2.9% IN YEAR-TO-DATE​

* ‍TOTAL LIKE FOR LIKE SALES GREW 1.8% IN 51 WEEKS TO SEPT. 16​

* ‍EXPECT TO DELIVER A FULL YEAR PERFORMANCE IN LINE WITH BOARD‘S EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.