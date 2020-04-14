BRIEF-Mitchells & Butlers Says Could Breach Secured Financing Arrangements Due To Site Closures

April 14 (Reuters) - Mitchells & Butlers Plc:
* COVID-19 UPDATE
* IT IS POSSIBLE THAT FORCED CLOSURE OF OUR SITES COULD AMOUNT TO A TECHNICAL BREACH OF OUR SECURED FINANCING ARRANGEMENTS
* GREAT UNCERTAINTY REMAINS NOT ONLY AS TO EXTENT OF CURRENT SHUTDOWN BUT ALSO PROFILE OF ANY REOPENING
* GROUP HAS MATERIAL CASH RESOURCES WHICH WE BELIEVE SHOULD BE SUFFICIENT TO FUND OBLIGATIONS WELL INTO SECOND HALF OF YEAR
* OPERATING COSTS HAVE BEEN REDUCED TO MINIMUM REQUIRED TO KEEP ESTATE SECURE
* OVER 99% OF EMPLOYEES HAVE BEEN PUT ON FURLOUGH, WITH BASIC PAY FOR ALL EMPLOYEES INCLUDING BOARD REDUCED TO BETWEEN 60% AND 80%
* DISCRETIONARY CAPITAL EXPENDITURE PROJECTS HAVE BEEN STOPPED. Source text for Eikon: Further company coverage: