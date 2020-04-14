Healthcare
April 14, 2020 / 6:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mitchells & Butlers Says Could Breach Secured Financing Arrangements Due To Site Closures

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Mitchells & Butlers Plc:

* COVID-19 UPDATE

* ALL SITES HAVE NOW BEEN CLOSED FOR OVER THREE WEEKS

* IT IS POSSIBLE THAT FORCED CLOSURE OF OUR SITES COULD AMOUNT TO A TECHNICAL BREACH OF OUR SECURED FINANCING ARRANGEMENTS

* GREAT UNCERTAINTY REMAINS NOT ONLY AS TO EXTENT OF CURRENT SHUTDOWN BUT ALSO PROFILE OF ANY REOPENING

* GROUP HAS MATERIAL CASH RESOURCES WHICH WE BELIEVE SHOULD BE SUFFICIENT TO FUND OBLIGATIONS WELL INTO SECOND HALF OF YEAR

* OPERATING COSTS HAVE BEEN REDUCED TO MINIMUM REQUIRED TO KEEP ESTATE SECURE

* OVER 99% OF EMPLOYEES HAVE BEEN PUT ON FURLOUGH, WITH BASIC PAY FOR ALL EMPLOYEES INCLUDING BOARD REDUCED TO BETWEEN 60% AND 80%

* DISCRETIONARY CAPITAL EXPENDITURE PROJECTS HAVE BEEN STOPPED. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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