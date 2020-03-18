Healthcare
March 18, 2020 / 7:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mitchells & Butlers Says Recent Trading Has Been Severely Impacted By Covid-19

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Mitchells & Butlers PLC:

* CORONAVIRUS (COVID-19) TRADING UPDATE

* FOR FIRST 24 WEEKS OF YEAR, UP TO 14 MARCH, LIKE-FOR-LIKE SALES WERE 0.9%.

* FOR FIRST 24 WEEKS OF YEAR, UP TO 14 MARCH, LIKE-FOR-LIKE SALES WERE 0.9%

* RECENT TRADING HAS BEEN SEVERELY IMPACTED BY COVID-19 AND CONTAINMENT MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT

* EXPECT A SIGNIFICANT REDUCTION IN OUR EXPECTED OUTTURN FOR 2020

* RECENT TRADING HAS BEEN SEVERELY IMPACTED BY COVID-19 AND CONTAINMENT MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT

* GIVEN THE UNCERTAINTY, CAN NO LONGER PROVIDE DETAILED GUIDANCE ON EXPECTED FORWARD FINANCIAL PERFORMANCE FOR YEAR

* MATERIAL CASH RESOURCES WHICH SHOULD BE SUFFICIENT TO FUND OBLIGATIONS THROUGH HALF YEAR ON 11 APRIL 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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