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#Healthcare
December 14, 2017 / 5:47 PM / in an hour

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Announces Injectables Agreement With GSP

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Mithra Pharmaceuticals Sa:

* ANNOUNCES INJECTABLES AGREEMENT WITH GSP

* MITHRA CLOSES CONTRACTS WITH LEADING GENERICS PLAYER GSP FOR DEVELOPMENT AND SUPPLY OF 4 HORMONAL INJECTABLES

* CONTRACTS SHOULD ALLOW FOR EUROPEAN AND US GMP APPROVAL OF INJECTABLE SECTION AT MITHRA CDMO

* EUR 2.4 MILLION DOWNPAYMENT

* AGREEMENT SHOULD GENERATE SEVERAL MILLION EUROS IN ANNUAL REVENUE OVER COURSE OF 10-YEAR CONTRACTS

* AGREEMENT COMPRISES DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF FOUR PRODUCTS

* WELL-POSITIONED TO RECEIVE GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) APPROVAL FROM EUROPEAN AND AMERICAN AUTHORITIES FOR ITS INJECTABLES SECTION‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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