BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Announces Injectables Agreement With GSP

Dec 14 (Reuters) - Mithra Pharmaceuticals Sa:
* MITHRA CLOSES CONTRACTS WITH LEADING GENERICS PLAYER GSP FOR DEVELOPMENT AND SUPPLY OF 4 HORMONAL INJECTABLES
* CONTRACTS SHOULD ALLOW FOR EUROPEAN AND US GMP APPROVAL OF INJECTABLE SECTION AT MITHRA CDMO
* AGREEMENT SHOULD GENERATE SEVERAL MILLION EUROS IN ANNUAL REVENUE OVER COURSE OF 10-YEAR CONTRACTS
* AGREEMENT COMPRISES DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF FOUR PRODUCTS
* WELL-POSITIONED TO RECEIVE GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) APPROVAL FROM EUROPEAN AND AMERICAN AUTHORITIES FOR ITS INJECTABLES SECTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)