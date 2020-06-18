Healthcare
June 18, 2020 / 12:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Launches Capital Increase Of Around EUR 55 Mln

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Mithra Pharmaceuticals SA:

* LAUNCH OF A CAPITAL INCREASE OF APPROXIMATELY EUR 55 MILLION BY MEANS OF A PRIVATE PLACEMENT VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING

* MITHRA LAUNCHES CAPITAL INCREASE BY MEANS OF A PRIVATE PLACEMENT VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING AND PROVIDES AN UPDATE ON ITS FINANCING STRATEGY

* LOAN OF EUR 20 MILLION SECURED, IN ADDITION TO RECENT CAPITAL COMMITMENT AGREEMENT WITH LDA FOR UP TO EUR 50 MILLION

* COMPLETION OF NEW SHARE ISSUE IS EXPECTED TO OCCUR IN Q3 OF THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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