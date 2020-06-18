BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Launches Capital Increase Of Around EUR 55 Mln

June 18 (Reuters) - Mithra Pharmaceuticals SA:
* LAUNCH OF A CAPITAL INCREASE OF APPROXIMATELY EUR 55 MILLION BY MEANS OF A PRIVATE PLACEMENT VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING
* MITHRA LAUNCHES CAPITAL INCREASE BY MEANS OF A PRIVATE PLACEMENT VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING AND PROVIDES AN UPDATE ON ITS FINANCING STRATEGY
* LOAN OF EUR 20 MILLION SECURED, IN ADDITION TO RECENT CAPITAL COMMITMENT AGREEMENT WITH LDA FOR UP TO EUR 50 MILLION
* COMPLETION OF NEW SHARE ISSUE IS EXPECTED TO OCCUR IN Q3 OF THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)