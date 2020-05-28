Healthcare
May 28, 2020 / 6:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Signs Agreement With Mayne Pharma

2 Min Read

May 28 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* MITHRA SIGNS LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT WITH MAYNE PHARMA FOR COMMERCIALIZATION OF ESTELLE IN AUSTRALIA

* MITHRA ELIGIBLE FOR MILESTONE AND LICENSE FEES OF UP TO EUR 3.5 MILLION

* PREPARATION ONGOING FOR COMMERCIAL LAUNCH OF MITHRA’S ORAL CONTRACEPTIVE IN U.S. AND AUSTRALIA, TARGETED FOR H1 AND H2 2021 RESPECTIVELY

* CONSOLIDATION OF PARTNERSHIP WITH MAYNE PHARMA FOR COMMERCIALIZATION OF THE COMBINED ORAL CONTRACEPTIVE E4/DRSP (ESTELLE®1) IN AUSTRALIA

* PRODUCT IS EXPECTED TO BE FILED WITH AUSTRALIAN AGENCY TGA IN 2020 AND LAUNCHED IN SECOND HALF OF CALENDAR 2021

* WILL ALSO RECEIVE GUARANTEED ANNUAL RECURRING REVENUES BASED ON MINIMUM ANNUAL QUANTITIES IN ADDITION TO OTHER REVENUES ON NET SALES

* ON APPROVAL, PRODUCT IS EXPECTED TO RECEIVE FIVE YEARS OF DATA EXCLUSIVITY FROM TGA AS IT IS A NEW CHEMICAL ENTITY

* MAYNE HAS OPTION TO OBTAIN A LICENSE TO REGISTER AND LAUNCH PRODUCT IN NEW ZEALAND

* BASED ON MARKET ASSUMPTIONS AND MITHRA’S FORECAST, AGREEMENT REPRESENTS DEAL WORTH UP TO EUR 40 MILLION OVER PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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