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April 12, 2018 / 5:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals Signs Principle Agreement For Estelle Commercialization In Canada With Searchlight Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* SIGNS PRINCIPLE AGREEMENT FOR ESTELLE COMMERCIALIZATION IN CANADA WITH SEARCHLIGHT PHARMA

* TOP LINE RESULTS FOR ESTELLE PHASE 3 TRIALS EXPECTED IN Q3 2018 AND Q1 2019

* ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO EUR 15 MILLION IN UPFRONT PAYMENTS AND SALES-RELATED REVENUES

* TO MANUFACTURE ESTELLE FOR SEARCHLIGHT AND RECEIVE GUARANTEED ANNUAL RECURRING REVENUES

* THE ANNUAL RECURRING REVENUES TO BE BASED ON MINIMUM ANNUAL QUANTITIES

* AGREEMENT COULD ACHIEVE REVENUES OF AT LEAST EUR 50 MILLION FOR MITHRA Source text: bit.ly/2qoG2mt Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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