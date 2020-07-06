Healthcare
July 6, 2020 / 5:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mithra To Commercialize Myring In France, Poland And UK

1 Min Read

July 6 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* MITHRA SIGNS LSA FOR COMMERCIALIZATION OF MYRING™ IN FRANCE, POLAND AND UNITED KINGDOM

* CONSOLIDATION OF COMMERCIAL ROLL-OUT IN EUROPE WITH 17 COUNTRIES ALREADY UNDER LICENSE

* PRODUCTION ONGOING AT MITHRA CDMO FOR UPCOMING EUROPEAN COMMERCIAL LAUNCHES

* LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT (LSA) WITH ZENTIVA

* PROCEEDING WITH EUROPE COMMERCIAL ROLL-OUT, WHERE SHOULD SOON OBTAIN 2 LAST MARKETING AUTHORIZATIONS TO COVER 23 COUNTRIES

* UNDER THE TERMS OF THIS 7-YEAR AGREEMENT, ZENTIVA WILL DISTRIBUTE MYRING IN FRANCE, POLAND AND UK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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