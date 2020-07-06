BRIEF-Mithra To Commercialize Myring In France, Poland And UK

July 6 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:
* MITHRA SIGNS LSA FOR COMMERCIALIZATION OF MYRING™ IN FRANCE, POLAND AND UNITED KINGDOM
* CONSOLIDATION OF COMMERCIAL ROLL-OUT IN EUROPE WITH 17 COUNTRIES ALREADY UNDER LICENSE
* PRODUCTION ONGOING AT MITHRA CDMO FOR UPCOMING EUROPEAN COMMERCIAL LAUNCHES
* PROCEEDING WITH EUROPE COMMERCIAL ROLL-OUT, WHERE SHOULD SOON OBTAIN 2 LAST MARKETING AUTHORIZATIONS TO COVER 23 COUNTRIES
* UNDER THE TERMS OF THIS 7-YEAR AGREEMENT, ZENTIVA WILL DISTRIBUTE MYRING IN FRANCE, POLAND AND UK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)