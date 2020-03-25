Healthcare
March 25, 2020 / 3:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-MJ Gleeson Says Unable To Provide Guidance On FY Results To 30 June 2020

1 Min Read

March 25 (Reuters) - MJ Gleeson PLC:

* MJ GLEESON PLC - COVID-19 UPDATE

* MJ GLEESON PLC - TAKEN DECISION THAT ALL SITES WILL CEASE BUILD ACTIVITY AND THAT WE WILL TEMPORARILY CLOSE OUR DEVELOPMENT SITES IN COMING DAYS.

* MJ GLEESON PLC - PRUDENT TO CANCEL PAYMENT OF INTERIM DIVIDEND OF 12.0 PENCE PER SHARE

* MJ GLEESON PLC - UNABLE TO PROVIDE GUIDANCE ON FULL YEAR RESULTS TO 30 JUNE 2020.

* MJ GLEESON PLC - IT IS UNABLE TO PROVIDE GUIDANCE ON FULL YEAR RESULTS TO 30 JUNE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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