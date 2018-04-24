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April 24, 2018 / 8:52 PM / in an hour

BRIEF-MKS Instruments Q1 Earnings Per Share $1.90

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - MKS Instruments Inc:

* MKS INSTRUMENTS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.07 EXCLUDING ITEMS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.90

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 2018 REVENUE $550 MILLION TO $590 MILLION

* Q1 REVENUE $554 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $530.7 MILLION

* SEES Q2 GAAP NET INCOME COULD RANGE FROM $1.91 TO $2.18 PER DILUTED SHARE

* SEES Q2 NON-GAAP NET EARNINGS COULD RANGE FROM $2.09 TO $2.36 PER DILUTED SHARE

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.06, REVENUE VIEW $541.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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