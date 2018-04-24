BRIEF-MKS Instruments Q1 Earnings Per Share $1.90

April 24 (Reuters) - MKS Instruments Inc:
* MKS INSTRUMENTS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.07 EXCLUDING ITEMS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $554 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $530.7 MILLION
* SEES Q2 GAAP NET INCOME COULD RANGE FROM $1.91 TO $2.18 PER DILUTED SHARE
* SEES Q2 NON-GAAP NET EARNINGS COULD RANGE FROM $2.09 TO $2.36 PER DILUTED SHARE
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.06, REVENUE VIEW $541.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: