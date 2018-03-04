BRIEF-MLS's 2017 Net Profit Up, Sees Q1 Profit To Rise

March 4 (Reuters) - MLS Co Ltd:
* SAYS 2017 NET PROFIT UP 41.2 PERCENT Y/Y AT 668.5 MILLION YUAN ($105.40 million)
* SAYS IT EXPECTS Q1 NET PROFIT TO RISE 13.15-35.78 PERCENT Y/Y FROM 132.57 MILLION YUAN YEAR AGO
* SAYS IT PLANS TO BORROW UP TO 800 MILLION YUAN FROM CONTROLLING SHAREHOLDER TO REPLENISH CAPITAL
* SAYS IT PLANS FINANCIAL LEASING OF UP TO 1.0 BILLION YUAN Source text in Chinese: bit.ly/2FoS6Ng; bit.ly/2FUkncE; bit.ly/2CYdYd8; bit.ly/2HYAEhj Further company coverage: ($1 = 6.3428 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)