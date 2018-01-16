BRIEF-MMI Holdings ‍Announces Leadership Changes

Jan 16 (Reuters) - MMI Holdings Ltd:
* ANNOUNCED THAT NICOLAAS KRUGER WILL BE STEPPING DOWN AS CEO OF MMI HOLDINGS WITH EFFECT FROM 15 FEBRUARY 2018
* HILLIE MEYER HAS AGREED TO JOIN MMI ON A THREE-YEAR CONTRACT AS CEO OF MMI HOLDINGS
* JEANETTE MARAIS WILL JOIN GROUP AS A SECOND DEPUTY CEO; APPOINTMENT IS EFFECTIVE 1 MARCH 2018
* RISTO KETOLA, CURRENT CFO OF MMI HOLDINGS, HAS BEEN APPOINTED GROUP‘S FINANCIAL DIRECTOR
* GROUP IS NOW FOCUSING ON A NARROWER SET OF NEW INITIATIVES SUCH AS AFRICAN BANK JV AND ADITYA BIRLA JV Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)